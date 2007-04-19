Северинсен призывает подчиниться решению Конституционного Суда

Содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханнеубеждена, что ПАСЕ должна избежать дискуссии о дееспособности Конституционного суда Украины при обсуждении проекта резолюции по Украине.

Об этом она сказала сегодня в Страсбурге во время дебатов по Украине.

«Я думаю, нам нужно избегать дискуссии о том, следует ли полагаться на решения КС. Политические лидеры должны решать этот вопрос. И они обязательно должны следовать Конституции и полагаться на решения КС, который является верховным арбитром», - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

При этом она также выразила мнение, что многие в Украине готовы работать «день и ночь», чтобы найти выход из ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ проводит срочные дебаты по Украине, в результате которых планирует принять резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине».