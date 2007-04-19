Наша Украина обнулила избирательный список-2006

Съезд блока «Наша Украина» отменил список кандидатов в депутаты на парламентские выборы, которые состоялись в марте 2006 года, начиная с 88 номера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по результатам съезда сообщил председатель партии НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что теперь это решение будет направлено в ЦИК, которая должна его утвердить.

По словам В.КИРИЛЕНКО, после соответствующего решения ЦИК должен состояться еще один съезд блока, на котором планируется принять решение о досрочном прекращении полномочий действующих народных депутатов от блока «Наша Украина».

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что в настоящий момент «Наша Украина» вместе с БЮТ собрали уже более 150 подписей депутатов о выходе из фракций НУ и БЮТ, и до конца дня эти политические силы рассчитывают собрать подписи всех действующих народных депутатов от этих блоков. Он напомнил, что это позволит сделать недееспособным парламент нынешнего созыва.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, В.КИРИЛЕНКО заявил, что это делается из-за того, что “Наша Украина” и БЮТ сомневаются в объективности будущего решения КСУ относительно соответствия Конституции указа Президента о роспуске парламента.