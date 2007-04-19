Янукович 15 минут ругался с Яценюком и отправил его домой

Перед сегодняшним вылетом в Польшу в аэропорт Борисполь приехал министр иностранных дел Арсений Яценюк. Вчера вечером, по информации источников 5 канала, господин Янукович его пригласил с собой в путешествие.

Между тем, члены делегации перед посадкой в самолет имели возможность наблюдать 15-минутную ссору между Януковичем и Яценюком.

Предмет спора точно не известен, но после перепалки премьер категорически отказался брать с собой Арсения Яценюка в Польшу. Официальной делегации отсутствие министра объяснили так: мол, он в Киеве должен готовить встречу первых лиц государства с иностранными послами. Вместо Яценюка в Варшаву отправился заместитель министра иностранных дел Владимир Хандогий.

Напомним, в Польше у премьера Януковича запланирована встреча с тамошним главой правительства Ярославом Качиньским и президентом Лехом Качиньским.