Съезд Нашей Украины лишил полномочий 9 депутатов-перебежчиков
12:44, 19 апреля 2007Политика
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Решение инициировала УРП “Собор”
По инициативе УРП “Собор” межпартийный съезд блока "Наша Украина" принял решение о досрочном лишении депутатских полномочий всех народных депутатов, которые были избраны от блока “Наша Украина” и вошли во властную коалицию.
Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, это - восемь членов Партии промышленников и предпринимателей и один член Народного руха Украины.
От ПППУ – Анатолий КИНАХ, Александр ВОЛКОВ, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО, Анатолий ШКРИБЛЯК.
От НРУ – Алексей ФЕДУН.
За это решение проголосовало 268 делегатов съезда.
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