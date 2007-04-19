Съезд Нашей Украины лишил полномочий 9 депутатов-перебежчиков

По инициативе УРП “Собор” межпартийный съезд блока "Наша Украина" принял решение о досрочном лишении депутатских полномочий всех народных депутатов, которые были избраны от блока “Наша Украина” и вошли во властную коалицию.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, это - восемь членов Партии промышленников и предпринимателей и один член Народного руха Украины.

От ПППУ – Анатолий КИНАХ, Александр ВОЛКОВ, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО, Анатолий ШКРИБЛЯК.

От НРУ – Алексей ФЕДУН.

За это решение проголосовало 268 делегатов съезда.