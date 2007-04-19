Вице-президент ПАСЕ Косачев убежден, что Ющенко нарушил Конституцию

Вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, депутат Госдумы России Константин КОСАЧЕВ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО нарушил Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.КОСАЧЕВ заявил сегодня в Страсбурге на срочных дебатах Ассамблеи по Украине.

«Я считаю, что указ Президента ЮЩЕНКО противоречит Конституции Украины, нарушает ее и отменяет результаты волеизъявления украинского народа, который голосовал в 2006 году», - сказал российский депутат.

Он отметил, что украинская Конституция, очевидно, содержит положения, которые могут трактоваться двояко, а значит, по мнению российского депутата, Президент Украины, принимая решение о роспуске парламента, должен был бы провести широкие консультации.

«Этого не было сделано, и это стремление изменить ситуацию под собственные цели», - сказал К.КОСАЧЕВ.

«Выборы 2006 года расставили все на свои места, народ Украины высказал свою волю демократическим путем, и Президент столкнулся с тем, что имеет дело с неподконтрольным парламентом, но парламентом, подконтрольным народу Украины», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ проводит срочные дебаты по Украине, в результате которых планирует принять резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине».