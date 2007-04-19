Наша Украина исключила из блока партию Кинаха

На межпартийном съезде Блока “Наша Украина” принято решение об исключении Партии промышленников и предпринимателей из состава Блока “Наша Украина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, за такое решение проголосовали 248 делегатов съезда, против – 1.

В ходе съезда, в частности, отмечается, что такое решение было принято, “руководствуясь нормой ст.12 закона о политических партиях Украины, учитывая собственное решение ПППУ о переходе в состав коалиции, созданной Партией регионов, КПУ и СПУ, в связи с нарушением принципов и программных принципов Блока “Наша Украина” и в соответствии с п.10 Соглашения о создании Блока “Наша Украина”.

Съезд также внес соответствующие изменения в Соглашение о создании Блока “Наша Украина”.

Решение вступило в силу со дня его принятия.