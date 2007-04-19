ПАСЕ разрешит Морозу только поблагодарить её
Линден сделает жест вежливости
Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕН предоставит председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ слово только для выражения благодарности Ассамблее.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в ПАСЕ.
«Предоставление слова спикеру парламента – не исключение из правил. Это – жест вежливости к главе Верховной Рады, который приехал в Страсбург для участия в дебатах», - сказал собеседник агентства.
«Это сделано для того, чтобы глава украинского парламента смог сказать буквально несколько фраз благодарности ПАСЕ за проведение дебатов», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ проводит срочные дебаты по Украине, в результате которых планирует принять резолюцию «Функционирование демократических институтов в Украине».