Коалиция заявляет, что оппозиция ведет под КС криминалитет

Коалиция национального единства предупреждает о возможных массовых провокациях со стороны оппозиции сегодня возле помещения Конституционного Суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на “надежные источники из фракции БЮТ”.

В частности, народные депутаты от фракции Партии регионов Павел БУРЛАКОВ, Александр КОЗУБ и Андрей ПИНЧУК утверждают, что “19 апреля оппозиция планирует массовые провокации возле здания Конституционного Суда Украины с применением холодного оружия, собирает представителей криминалитета с целью создания массовых беспорядков и недопущения судей Конституционного Суда Украины на рабочие места”.

Депутаты заявляют, что коалиция будет “принимать решительные меры для недопущения провокаций и сохранения мира и спокойствия в обществе” и призывает правоохранительные органы обеспечить нормальную работу КС и не допустить беспорядков.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Конституционный Суд Украины начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

18 апреля ряд судей Конституционного Суда, а также участники конституционного процесса не смогли своевременно попасть в помещение Конституционного Суда, где в 9.30 должно было начаться заседание по рассмотрению дела относительно указа Президента о роспуске ВР.

Помещения суда пикетировали около 10 тысяч сторонников оппозиции и коалиции.

При этом, сотрудники спецподразделения милиции избили собравшихся возле помещения КС народных депутатов Украины. Телесные повреждения получили депутаты Давид ЖВАНИЯ, Олег ЛЯШКО, Владимир КАРПУК, Зиновий ШКУТЯК, утверждают в пресс-службе «Нашей Украины».

В тот же день на заседании ВР Александр МОРОЗ сказал: поступила информация, что «готовится элементарная провокация». Он рассказал, что им поступила информация о том, что “оппозиция готовит провокации по силовому захвату Секретариата Президента Украины, НБУ и других административных сооружений”. После чего депутат из фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ призвал депутатов из коалиции отобедать и выходить на дежурство к зданиям парламента, правительства и Конституционного Суда. По словам В.КИСЕЛЕВА, возле ВР должны дежурить 15 народных депутатов из СПУ, 15 из КПУ – возле Кабинета министров Украины, а все остальные, в частности народные депутаты из фракции Партии регионов, будут дежурить возле Конституционного Суда.

В то же время лидеры оппозиционных сил назвали бессмысленным заявление председателя парламента А.МОРОЗА о намерении оппозиции под видом сторонников коалиции захватить Секретариат Президента и ряд других государственных учреждений. В частности, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что «для каждого настоящего оппозиционера переодеться в другие цвета является позором». «Мы бы никогда не хотели быть в шкуре МОРОЗА. Его шкура ни для кого в Украине не интересна», - сказала лидер БЮТ.