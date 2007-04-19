Представитель Президента в КС собирается в отставку

Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что уйдет в отставку с должности представителя Президента Украины в Конституционном Суде по завершении рассмотрения дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня в интервью журналистам во время перерыва в заседании КС.

«Я могу вам сказать, что после этого дела я уволюсь с должности представителя Президента в КСУ», - сказал он.

О причинах такого своего шага В.ШАПОВАЛ пообещал рассказать на пресс-конференции после завершения рассмотрения Конституционным Судом представления о конституционности указа Президента о роспуске парламента.

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