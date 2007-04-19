ПАСЕ начала дебаты по Украине
11:34, 19 апреля 2007Политика
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Идет трансляция на 5 канале
Парламентская Ассамблея Совета Европы начала дебаты по Украине.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Страсбурге открылась Вторая часть очередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая будет продолжаться 16-20 апреля.
В тот же день ПАСЕ решила провести срочные дебаты по Украине в четверг, 19 апреля, в 10.00 по среднеевропейскому времени.
17 апреля в ПАСЕ выступил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
В тот же день Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы на своем заседании одобрил проект резолюции по Украине, которую планируется принять по итогам дебатов 19 апреля.
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