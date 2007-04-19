ПАСЕ начала дебаты по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы начала дебаты по Украине.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Страсбурге открылась Вторая часть очередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая будет продолжаться 16-20 апреля.

В тот же день ПАСЕ решила провести срочные дебаты по Украине в четверг, 19 апреля, в 10.00 по среднеевропейскому времени.

17 апреля в ПАСЕ выступил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В тот же день Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы на своем заседании одобрил проект резолюции по Украине, которую планируется принять по итогам дебатов 19 апреля.