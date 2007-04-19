В Киеве начался межпартийный съезд блока “Наша Украина”.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, в повестке дня съезда стоит вопрос исключения Партии промышленников и предпринимателей Украины из состава блока.

Также делегаты рассмотрят вопрос исключения кандидатов в народные депутаты из избирательного списка блока “Наша Украина” и обращение к ЦИК об исключении кандидатов в народные депутаты от блока, которые по итогам результатов выборов 26 марта 2007 года считаются неизбранными, из избирательного списка “Нашей Украины”.

В повестке дня, кроме того, вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов, избранных от блока “Наша Украина”.

По окончании съезда состоится брифинг председателя партии "Наша Украина" Вячеслава КИРИЛЕНКО. Аккредитация не нужна.