В Киеве начался межпартийный съезд блока Наша Украина

11:18, 19 апреля 2007
Политика
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По окончании Кириленко проведет брифинг

Лидер партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко и народный депутат Юрий ЕхануровВ Киеве начался межпартийный съезд блока “Наша Украина”.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, в повестке дня съезда стоит вопрос исключения Партии промышленников и предпринимателей Украины из состава блока.

Также делегаты рассмотрят вопрос исключения кандидатов в народные депутаты из избирательного списка блока “Наша Украина” и обращение к ЦИК об исключении кандидатов в народные депутаты от блока, которые по итогам результатов выборов 26 марта 2007 года считаются неизбранными, из избирательного списка “Нашей Украины”.

В повестке дня, кроме того, вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов, избранных от блока “Наша Украина”.

По окончании съезда состоится брифинг председателя партии "Наша Украина" Вячеслава КИРИЛЕНКО. Аккредитация не нужна.

 

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