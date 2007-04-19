ВР пожаловалась Европе на своеволие Президента и бесстыжую оппозицию

Верховная Рада Украины обратилась к Парламентской Ассамблее Совета Европы по поводу давления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Конституционный Суд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное обращение проголосовали 252 народных депутата из 258, зарегистрированных в зале.

В обращении, в частности говорится, что разрешение конфликта в Украине «возможно только в правовой плоскости на основе определенных Конституцией механизмов».

В нем отмечается, что правовую оценку указа Президента Украины должен дать Конституционный Суд.

В обращении речь идет о том, что «вопреки Конституции, пренебрегая конституционным статусом гарант соблюдения Конституции публично проводит встречи с судьями этого суда (речь идет о КСУ – УНИАН), навязывая им свое виденье ситуации».

В обращение указано, что Президент «дошел до угроз судьям», говоря о досрочном прекращении их полномочий, «что очевидно является таким же правовым своеволием, как и досрочное прекращение полномочий парламента».

В документе сказано, что «объектом шантажа со стороны управляемых Президентом спецслужб стала судья-докладчик по делу о проверке конституционности указа Президента».

Также авторы обращения заявляют о том, что оппозиция, «бесстыже пренебрегая моралью и законом, пыталась заблокировать работу Конституционного Суда».

В обращении выражается надежда, что ПАСЕ, принимая решение, будет руководствоваться тем, что «взвешенность и правовое совершенство станет сердцевиной ее решения относительно урегулирования политического кризиса в Украине, которое, надеемся, сделает невозможным дальнейшее давление отдельных политических сил на Конституционный Суд».

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК напомнил, что сегодня председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ находится в Страсбурге.