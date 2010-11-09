Тимошенко убеждена, что КС примет нужное Януковичу решение

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Конституционный Суд примет такое решение относительно даты проведения следующих выборов в Верховную Раду, Президента и местных органов власти, которое будет удовлетворять нынешнюю власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Конституционный Суд является сегодня департаментом Администрации Президента, и поэтому стоит ожидать того решения, которое захочет Президент и его окружение», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что решение КС не будет приниматься исходя из действующего законодательства, а будет ситуативным и таким, которым видит его нынешняя власть.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что остается на своей позиции относительно того, что выборы в Верховную Раду должны проходить в марте 2011 года.

“В Конституции четко определен срок проведения выборов, и я не хотела бы, чтобы срок выборов определялся в кабинете Президента, а не Конституцией Украины”, - сказала она.