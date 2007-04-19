ВР приняла заявление относительно давления на судей КС

Верховная Рада Украины настаивает на прекращении давления на Конституционный суд и привлечении к ответственности лиц, виновных в блокировании КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Верховной Рады Украины о недопустимости экстремистских действий вокруг деятельности КС, за принятие которого проголосовали 246 народных депутатов из 258, зарегистрированных в сессионном зале.

В заявлении отмечается, что Верховная Рада убеждена в том, что правовое разрешение спорной ситуации, связанной с разным виденьем сторонами конфликта положений Конституции Украины, возможно только на основе признания и выполнения решения Конституционного суда Украины.

Депутаты отмечают, что такой подход совпадает с позицией ПАСЕ по преодолению политической нестабильности и укреплению демократических институтов Украины, согласно которой решение КС должно играть решающую роль в контексте правового разрешения политического конфликта.

«Однако реалии настоящего свидетельствуют о том, что Конституционный суд работает в условиях, которые не являются нормальными для деятельности органа, который должен выносить судьбоносное для страны решение. Создается ситуация, которую нельзя расценить иначе как давление на судей. Обнародуется компромат на них. Излишняя и неадекватная активность отдельных политических лидеров сопровождается недопустимыми заявлениями и комментариями, применением неправомерных средств политического влияния, а также физической силы в отношении судей КС», - говорится в заявлении.

Верховная Рада отмечает, что, поскольку независимость и беспристрастность судей гарантированы Конституцией и законами Украины, соответствующие правоохранительные органы должны своевременно реагировать на любые попытки давления и проявления неправомерного влияния на судей КС. В связи с этим Верховная Рада настаивает на немедленном прекращении давления на судей КС и привлечении к ответственности лиц, оказывающих влияние на судей КС.