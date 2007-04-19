Янукович сказал Америке ”спасибочки”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил США за закон о готовности принять Украину в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом пишет сегодняшняя французская газета Le Monde, которая 17 апреля записала интервью с украинским премьером.

“Разве американский Президент Джордж БУШ не подписал 10 апреля закон, который разблокирует фонды для поддержки возможного вступления (в НАТО – УНИАН) 5 новых членов, среди которых и Украина?” – отмечает В.ЯНУКОВИЧ. “Украинский премьер иронизирует: «Мы благодарны США за интерес, который они к нам проявляют», - пишет газета.

Издание также отмечает, что В.ЯНУКОВИЧ в разговоре с корреспондентом газеты отметил, что вопрос вступления в НАТО не является на сегодня актуальным для Украины, поскольку вступление в эту организацию поддерживает лишь 15-20% население Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент США Джордж БУШ подписал принятый Конгрессом США закон о поддержке вступления Украины и Грузии в НАТО, который выделяет ассигнование для военного содействия этим странам.

Согласно справке бюджетного управления Конгресса США, затраты из американского федерального бюджета на предоставление содействия Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украине для вступления в НАТО составят в 2008 году в целом 12 миллионов долларов. На период с 2008 до 2012 года управление прогнозирует расходы на эти цели в размере 30 миллионов долларов.