Сторонников коалиции и оппозиции под КС разделили железным забором

Сегодня в 9.30 Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение представления 53 народных депутатов относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в рассмотрении представления принимают участие все 18 судей КС. В начале заседания председатель КСУ Иван ДОМБРОВСКИЙ проинформировал присутствующих, что в начале заседания в судебном зале отсутствует представитель Верховной Рады Анатолий СЕЛИВАНОВ и представитель Секретариата Президента Ростислав СОЛОДКИЙ.

Планируется, что сегодня представитель Президента в КСУ Владимир ШАПОВАЛ продолжит отвечать на вопросы судей.

Возле здания Конституционного суда собралось до 7 тыс. сторонников как коалиции, так и оппозиции. Впрочем, в отличие от вчерашнего дня, они отделены друг от друга кордонами милиции и металлическим забором, который выставлен по периметру здания КСУ.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Конституционный Суд Украины начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.

Конституционный Суд Украины принял решение работать в пленарном режиме ежедневно, пока не будет вынесено решение.

Как известно, согласно закону о КС, вопросы, определенные как безотлагательные, должны быть рассмотрены в течение месяца.