Янукович поехал в Польшу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с официальным визитом в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, в поездке премьера сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр экономики Анатолий КИНАХ, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, председатель Государственной таможенной службы Александр ЕГОРОВ, председатель правления ОАО «Укртранснафта» Игорь КИРЮШИН, а также народный депутат Украины Анна ГЕРМАН. Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, участие которого планировалось, в поездку не отправился. Вместо него МИД представляет заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.

Во время визита запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с председателем Совета Министров Республики Польша Ярославом КАЧИНСКИМ и с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ.

Запланированы также украинско-польские переговоры в расширенном составе под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Я.КАЧИНСКОГО.

Во время визита премьер-министр Украины планирует дать интервью польскому телевидению.

Также В.ЯНУКОВИЧ возложит венок к Могиле неизвестного солдата в Варшаве.