Парламентские перспективы Луценко Тимошенко считает утопией

Лидер блока своего имени Юлия Тимошенко считает, что блоков "Украинская правица" и "Народная самооборона" Юрия Луценко имеет небольшие шансы попасть в парламент в ходе досрочных выборов.

"Мне жаль, что у этих партий очень мало шансов попасть в парламент. Мне казалось, что уже из предыдущих поражений, когда миллион голосов "шло" на маленькие патриотические партии, сделали выводы. Ведь потом эти голоса частично перешли Партии регионов. Причем это были голоса настоящих патриотов, демократических людей. К сожалению, история ничему не учит", - сказала Тимошенко в интервью "Газете 24", которое будет опубликовано в четверг.

В то же время лидер БЮТ выразила надежду, что "демократическая часть общества сделает выводы и не отдаст свои голоса тем партиям, которые, очевидно, не преодолеют 3-процентный барьер".

Отвечая на вопрос, почему демократические партии не смогли договориться о создании единого мегаблока, Тимошенко сказала: "Помехой стали исключительно амбиции маленьких партий. И наша дверь была открыта для переговоров, и дверь "Нашей Украины".

"Мы приглашали, до последней минуты не формировали список, пока они не определятся. Они для себя поставили задание преодолеть 3-процентный барьер и взять значительно большее представительство в парламенте. Но мне кажется, что это - очередная утопия", - подчеркнула она.

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