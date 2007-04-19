Сегодня в Конституцонном Суде будут слушать представителя Ющенко

Сегодня в 9.30 утра Конституционный Суд, который рассматривает дело по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264, продолжит свою работу.

Ожидается, что представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ продолжит отвечать на вопросы представителей сторон в судебном процессе.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Конституционный Суд Украины начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

На заседании присутствовали все 18 судей Конституционного Суда. Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.

Конституционный Суд Украины принял решение работать в пленарном режиме каждый день, пока не будет вынесено решение.

Как известно, согласно закону о КС, вопросы, определенные как безотлагательные, должны быть рассмотрены на протяжении месяца.