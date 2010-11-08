Киевсовет решил «закопать» мертвую бизнес-идею Черновецкого

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты поддержала ликвидацию КП «Киевское муниципальное медицинское агентство».

Об этом сообщил секретарь фракции «Республика Киев» в Киевсовете Алексей ДАВЫДЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе фракции.

По словам А.ДАВЫДЕНКО, Киевсовет ликвидирует предприятие, которое было создано в июле 2009 года для организации медицинского туризма, но так и не заработало.

«Ликвидация муниципального медицинского агентства – подтверждение того, что бизнес-идея ЧЕРНОВЕЦКОГО по зарабатыванию денег на лечении иностранцев не сработала. Это коммунальное предприятие просуществовало «на бумаге» больше года, но реально так и не начало свою работу, и не предоставило ни одной услуги ни одному иностранцу», - отметил А.ДАВЫДЕНКО.

По мнению депутата, несмотря на то, что киевские врачи имеют высокую квалификацию, Киевское муниципальное медицинское агентство не заработало, по меньшей мере, из-за того, что условия пребывания в столичных больницах «не дотягивают» до европейского уровня.

«Мы все знаем, в каком состоянии находятся наши коммунальные больницы. Неужели кто-то надеялся, что за пребывание в палатах советского образца иностранцы будут платить безумные деньги?», - сказал представитель фракции «Республика Киев».

А.ДАВЫДЕНКО подчеркнул, что большинство высококвалифицированных врачей столицы работают параллельно и в больницах, и в частных клиниках. И именно в частных медицинских заведениях те же врачи могут оказывать помощь иностранцам без посредника в лице муниципального медицинского агентства.

Депутат сообщил, что комиссия по вопросам здравоохранения и социальной защиты также поддержала проекты решений о ликвидации еще трех коммунальных предприятий: «Фармбуд», хозрасчетного центра «Медицина» и хозрасчетного аптечного информационного центра «Инфомед».

Как сообщал УНИАН, 9 июля 2009 г. Киевсовет принял решение о создании на базе Инженерного центра экспертизы и сертификации муниципального медицинского агентства для предоставления высококвалифицированной медицинской помощи иностранцам в Киеве. Решением предусматривалась реорганизация Инженерного центра экспертизы и сертификации в Киевское муниципальное медицинское агентство.

Депутаты Киевсовета утвердили уставный фонд новосозданного коммунального предприятия в размере 10 тыс. грн.

Предусматривалось, что в проекте будут задействованы также другие медицинские заведения, в частности, Киевский городской центр сердца и Киевская городская стоматологическая поликлиника.

Планировалось, что медагентство будет предлагать для иностранцев почти в два раза выше расценки на операцию, чем для украинских граждан. 50% от этих средств будут поступать в специальный фонд бюджета Киева, 50% - будут оставаться медучреждению, причем 25% из них будут направляться на дотирования врачей, которые будут работать в агентстве.