В Европе назвали 6 причин нынешнего кризиса в Украине

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД отмечают, что нынешний политический кризис был предполагаемым и неминуемым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пояснительной записке содокладчиков ПАСЕ к проекту резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, которую планируется рассмотреть 19 апреля.

“Для многих наблюдателей за развитием событий в стране нынешний кризис был предполагаемый и даже неминуемый”, - отмечается в пояснительной записке.

По мнению содокладчиков ПАСЕ, кризис вызывало 6 основных причин. Во-первых, конституционная реформа 2004 года создала “законодательный хаос” и “системный конституционный кризис”. При этом, до момента вступления в действие политреформы, многие законодательные нормы не были согласованы, и даже одобрены, считают содокладчики.

Второй причиной, по мнению содокладчиков ПАСЕ, является то, что с момента Помаранчевой революции в Украине так и не были созданы действительно демократические институты. “Государственная машина может, как и ранее, использоваться как рычаг в политической борьбе, Конституционный Суд доказал неэффективность, судебная система не выполняет своих функций, права оппозиции не закреплены законом, организация политических партий остается далекой от демократических стандартов, а политическое влияние гражданского общества существует лишь на бумаге”, - отмечается в пояснительной записке.

Третьей причиной, по мнению докладчиков, является то, что ожидания граждан после Помаранчевой революции остались преимущественно неудовлетворенными. В частности, докладчики говорят о том, что хотя некоторые демократические изменения в вопросе обеспечения основных свобод и были сделаны, однако остались невыполненными обещания наказать тех, кто способствовал фальсификации выборов и расследовать громкие уголовные дела, такие, как например, дело Гонгадзе. Дополнительным шоком для многих в Украине стало назначение на должность премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА после того, как “помаранчевые силы” не смогли создать коалицию, отмечают содокладчики ПАСЕ.

“Нежелание Партии регионов признать ответственность за фальсификацию выборов 2004 года вместе с недостаточностью политической воли у Президента В.ЮЩЕНКО довести дело до суда увеличили скептицизм у широкой части населения”, - отмечается в пояснительной записке.

Четвертой причиной, по мнению докладчиков, стало то, что конституционная реформа зависима от желания политических сил и паралича конституционного судопроизводства. Кроме того, к причинам, которые сделали нынешний политический кризис возможным, докладчики отнесли то, что украинским политическим силам не удалось соединить “два берега Днепра”, а также отсутствие у Украины демократических традиций и понимания парламентского плюрализма.

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ планирует принять проект резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине” 19 апреля после проведения срочных дебатов по нынешней ситуации в стране.