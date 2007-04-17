Блок Тимошенко не признает решение КС

Блок Юлии Тимошенко не признает никакое решение Конституционного Суда по делу о конституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Наша политическая сила, понимая состояние, в котором сейчас находится Конституционный Суд, не признает решения Конституционного Суда. И мы считаем, что решать дело политического кризиса может только народ на внеочередных выборах. Я считаю, что никакого решения КС в этой ситуации просто не нужно – ни в одну пользу, ни в другую пользу. Это не решит политический кризис, а наоборот его усилит до полной конфронтации. Суд не должен быть участником урегулирования этого конфликта», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом лидер БЮТ подчеркнула, что Конституционный Суд не может принять объективного решения. «Сейчас Конституционный Суд напоминает политическую тусовку. Он был сформирован по политической принадлежности, а не по профессиональным признакам», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в КС один судья назначен по квоте КПУ, двое – по квоте СПУ, трое – по квоте Партии регионов, трое судей – «достались в наследство от КУЧМЫ» и трое – по квоте Президента Виктора ЮЩЕНКО. «В таком составе Конституционный Суд не может быть арбитром», - добавила лидер БЮТ.