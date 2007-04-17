Луценко приравнял Станик к учителю-педофилу

Лидер Народной самообороны Юрий Луценко заявляет, что просит президента отозвать судей КС, поскольку любое решение Конституционного суда будет неморальным.

Об этом Луценко заявил на пресс-конференции во вторник.

"Я ставлю подпись (под обращением) после заявления СБУ. Я и так сомневался в объективности рассмотрения в КС, так как слышал о серьезных основаниях сомневаться в бескорыстности и профессиональности принятия решений с разных сторон", - сказал Луценко.

"Но когда официальное руководство СБУ обвиняет ближайших людей судьи-докладчика в коррупции, то я не представляю, как может после этого быть моральным, справедливым и приемлемым любое решение, которое будет принято. Не важно, в какую пользу, я не знаю, каким оно будет, но оно будет неморальным!" – подчеркнул Луценко.

"Почему судьба 48 миллионов людей должна решаться судьей, которая прямо обвинена руководством СБУ во взяточничестве в особо крупных размерах за последние дни перед принятием судьбоносного для украинского народа решения?" – спросил Луценко.

"Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Жена Долганова и подруга жены Кучмы такой не является", - подчеркнул он.

"Я хотел бы спросить, кто-то из вас отдаст своего ребенка учителю, который подозревается в педофилии? Кто-то отдаст провести операцию отцу на сердце врачу, который якобы страдает эпилепсией? – спросил он.

Луценко снова подчеркнул, что единственным приемлемым и демократическим путем выхода из кризиса является проведение выборов.

"Украинская правда"