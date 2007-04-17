Луценко приравнял Станик к учителю-педофилу
Политик поставил подпись под обращением
Лидер Народной самообороны Юрий Луценко заявляет, что просит президента отозвать судей КС, поскольку любое решение Конституционного суда будет неморальным.
Об этом Луценко заявил на пресс-конференции во вторник.
"Я ставлю подпись (под обращением) после заявления СБУ. Я и так сомневался в объективности рассмотрения в КС, так как слышал о серьезных основаниях сомневаться в бескорыстности и профессиональности принятия решений с разных сторон", - сказал Луценко.
"Но когда официальное руководство СБУ обвиняет ближайших людей судьи-докладчика в коррупции, то я не представляю, как может после этого быть моральным, справедливым и приемлемым любое решение, которое будет принято. Не важно, в какую пользу, я не знаю, каким оно будет, но оно будет неморальным!" – подчеркнул Луценко.
"Почему судьба 48 миллионов людей должна решаться судьей, которая прямо обвинена руководством СБУ во взяточничестве в особо крупных размерах за последние дни перед принятием судьбоносного для украинского народа решения?" – спросил Луценко.
"Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Жена Долганова и подруга жены Кучмы такой не является", - подчеркнул он.
"Я хотел бы спросить, кто-то из вас отдаст своего ребенка учителю, который подозревается в педофилии? Кто-то отдаст провести операцию отцу на сердце врачу, который якобы страдает эпилепсией? – спросил он.
Луценко снова подчеркнул, что единственным приемлемым и демократическим путем выхода из кризиса является проведение выборов.