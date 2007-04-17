Лидеры оппозиции призывают Президента отозвать судей КС (дополнено)

18:13, 17 апреля 2007
Политика
1341 0

В УНИАН продолжается пресс-конференция

Вячеслав Кириленко, Юлия Тимошенко и Юрий ЛуценкоЛидеры оппозиции – лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, председатель фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО - призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отозвать судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Ю.ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в УНИАН, объявляя обращение оппозиционных сил, подписанное кроме нее Ю.ЛУЦЕНКО и В.КИРИЛЕНКОМ.

“В это судьбоносное для страны время, призываем Вас стать на защиту государственности, суверенитета Украины, конституционных прав и свобод граждан”, - отмечается в обращенных к Президенту. “Сегодня настало время, когда Вы обязаны выполнять присягу, данную Украинскому народу, – украинская государственность и украинский народ в опасности. Власть в Украине узурпирована на основе невиданной в мире политической коррупции. Одним из главным факторов существующего большинства является подкуп и шантаж“, - отмечается в документе.

В обращении отмечается, что сегодня от решения Конституционного Суда зависит чрезвычайно много для судьбы украинского народа, но, авторы обращения констатируют, что, к сожалению, КС не является независимым: “К сожалению, но мы должны констатировать, что КС не является образцом ни справедливости, ни непродажности, он не является ни моральным, ни профессиональным авторитетом сегодня в обществе. Главная опасность для Украинского государства и его народа исходит сегодня именно из Конституционного Суда Украины””. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Конституционный Суд составлен по партийно-политическому принципу, в частности, там есть представители СПУ, КПУ и Партии регионов, которые «в своей деятельности руководствуются не Конституцией, а волей своих партийных вождей”.

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о данных СБУ относительно имущества на сумму 12 млн. долларов, принадлежащего родственникам судьи КС Сюзанны СТАНИК, которая является докладчиком в КС, который рассматривает представление относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады. Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о давлении, которое оказывается на судей. В обращении отмечается, что премьер-министр и представители коалиции заявляют, что не будут выполнять указ Президента о роспуске парламента, пока не будет решение Конституционного Суда. «Объясняется это только тем, что они заранее знают, каким будет решение, вынесенное судьями КС, которые им принадлежат на правах частной собственности», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Подытоживая вышесказанное, оппозиция считает, что КС не способен принять объективное, правосудное решение, и поэтому призывает Президента отозвать судей КС.

“И мы, обращаясь к Президенту, требуем немедленно отозвать всех судей КС, которые были назначены Президентом по его квоте, и не покрывать участием президентских представителей этот позорный фарс, который сегодня происходит в КС”, - отмечается в документе

Ю.ТИМОШЕНКО замечает, что по убеждению оппозиции, существующий острый политический кризис должен быть урегулированная украинским народом на внеочередных выборах, “а не десятком определенных для этого людей”.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter