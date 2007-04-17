В автокатастрофе погиб соратник Януковича
17:40, 17 апреля 2007Политика
2146 0
Выжил только охранник
Сегодня в автомобильной аварии погиб генеральный директор Старокраматорского машиностроительного завода Олег Еременко.
Как сообщил "Острову" источник в Краматорске, трагедия произошла в первой половине дня в районе города Новомосковск Днепропетровской области. Олег Еременко и его водитель погибли на месте. Оставшийся в живых охранник в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Подробности происшествия выясняются.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ДОО Партии регионов Игорь Чичасов. Руководитель СКМЗ являлся членом Партии регионов и членом политсовета Краматорской городской организации ПР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter