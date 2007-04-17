В автокатастрофе погиб соратник Януковича

Сегодня в автомобильной аварии погиб генеральный директор Старокраматорского машиностроительного завода Олег Еременко.

Как сообщил "Острову" источник в Краматорске, трагедия произошла в первой половине дня в районе города Новомосковск Днепропетровской области. Олег Еременко и его водитель погибли на месте. Оставшийся в живых охранник в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Подробности происшествия выясняются.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ДОО Партии регионов Игорь Чичасов. Руководитель СКМЗ являлся членом Партии регионов и членом политсовета Краматорской городской организации ПР.