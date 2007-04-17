Ющенко сократил визит в Великобританию
16:54, 17 апреля 2007Политика
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Президент вернется в Киев поздним вечером
Запланированный ранее двухдневный рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Великобританию сокращен, и глава государства возвращается в Украину сегодня поздно вечером
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО в британском городе Кардифф принимает участие в заключительной презентации Украины и Республики Польша на заседании Исполкома УЕФА относительно получения права принимать финальную часть чемпионата Европы в 2012 году поутболу
Визит В.ЮЩЕНКО решено сократить в связи с тем, что запланированные совместные мероприятия президентов Украины и Польши завершаются сегодня вечером.
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