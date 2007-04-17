Ющенко сократил визит в Великобританию

Запланированный ранее двухдневный рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Великобританию сокращен, и глава государства возвращается в Украину сегодня поздно вечером

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО в британском городе Кардифф принимает участие в заключительной презентации Украины и Республики Польша на заседании Исполкома УЕФА относительно получения права принимать финальную часть чемпионата Европы в 2012 году поутболу

Визит В.ЮЩЕНКО решено сократить в связи с тем, что запланированные совместные мероприятия президентов Украины и Польши завершаются сегодня вечером.