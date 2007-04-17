Янукович рассказал президенту ПАСЕ анекдот о москалях

Во Дворце Европы в Страсбурге прошла встреча премьер-министра Виктора Януковича с президентом ПАСЕ Рене ван дер Линденом.

Как стало известно корреспонденту газеты "Сегодня",встреча премьера Украины Виктора Януковича с президентом ПАСЕ началась с того, что Янукович рассказал Линдену анекдот. Выпал, мол, в Украине летом снег, и никто не знает, что с ним делать. «Во всем москали виноваты», - решили украинцы. "Так вот у нас, господин, Линден, если в политике что-то не то – значит, Янукович и правительство виноваты", - сказал Янукович. Линден рассмеялся и в ответ рассказал премьеру анекдот про голландских фермеров.