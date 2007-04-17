В Страсбурге Януковича распинали за Калашникова

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Партия регионов не смогла исключить народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА из своих рядов только потому, что пока не провела своего съезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер и лидер Партии регионов заявил сегодня в Страсбурге, отвечая на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

“Что касается О.КАЛАШНИКОВА, я первый внес предложение об исключении этого депутата из рядов Партии регионов, и этот вопрос можно решить исключительно на съезде партии, но съезд еще не состоялся”, - сказал премьер.

Он также отметил, что осуждает любые действия, в том числе народных депутатов, которые мешают представителям СМИ выполнять свои профессиональные обязанности (речь идет об инциденте с участием О.КАЛАШНИКОВА и съемочной группы телеканала СТБ – УНИАН).

Комментируя по просьбе депутатов ситуацию с программой “Толока” на Первом национальном телеканале, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этот вопрос принимался “председателем этой компании”. “Это было коллегиальное решение этой компании”, - сказал премьер, добавив, что правительство не может по украинскому законодательству давать указания руководителям телекомпаний.

Как сообщал УНИАН, 20 марта утром на УТ-1 не вышел в эфир повтор программы «Толока» с участием лидеров оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО. В тот же день президент Первого национального Виталий ДОКАЛЕНКО сообщил, что выход “Толоки” приостановлен. Он назначил служебное расследование, обвинив ведущего программы Виктора ПАВЛЮКА в скрытой рекламе оппозиции.