В Европе считают, что Ющенко с Януковичем могут договориться

Президент Еврокомиссии Жозе Манэель БАРРОЗУ заявляет, что политический кризис в Украине должен быть разрешен в рамках конституционных норм и на принципах демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного подхода с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО к журналистам в Брюсселе.

Также Ж.БАРРОЗУ отметил необходимость поиска политического решения для разрешения внутреннего кризиса в Украине. Он отметил, что Президент В.ЮЩЕНКО сегодня «дал ему абсолютно четко понять», что на политическом уровне сейчас нарабатываются соответствующие механизмы.

«Я, со своей стороны, убеждал Президента Украины в необходимости поиска разрешения ситуации в соответствии с верховенством права и демократическими принципами», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

При этом он отметил, что в условиях демократии нет таких ситуаций, из которых нельзя выйти, принимая политические решения.

Ж.БАРРОЗУ выразил убеждение, что выход из сложившейся ситуации действительно можно найти.

Он напомнил, что имел встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 27 марта, и, кроме сегодняшней встречи, виделся с Президентом В.ЮЩЕНКО в начале марта.

«Я вижу, что все украинские лидеры хотят видеть для Украины европейское будущее. И я действительно верю, что в добром духе абсолютно реально найти решение, которое будет отвечать законам, Конституции и политическим договоренностям», - заявил Ж.БАРРОЗУ.

Он подчеркнул, что позиция Европейской комиссии – в интересах стабильности и демократии, и что это именно тот мессидж, который он хочет четко донести до Украины.