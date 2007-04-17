Янукович: быть в оппозиции – полезно, если этот процесс не сильно затягивается

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает полезным пребывание в оппозиции, если этот процесс не затягивается надолго.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня в ходе выступления в Страсбурге на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Пребывание в оппозиции помогло мне увидеть и понять многие вещи. Так что быть в оппозиции – полезно, если этот процесс, конечно, не сильно затягивается», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что его правительство действует, и будет действовать в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, обеспечивая политическую и экономическую стабильность.

«Мы сделаем все от нас зависящее для дальнейшего развития демократии в Украине. Я не могу сказать, что в совершенстве овладел наукой «демократия». Я еще учусь и не скрываю этого», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.