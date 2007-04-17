Янукович вынул козырь из рукава

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объясняет, что правительство не выполняет Указ Президента о досрочных выборах, поскольку считает его подзаконным актом.

Об этом премьер заявил сегодня, отвечая на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, передает корреспондент УНИАН.

“Указ Президента – это подзаконный акт. Главным законом является Конституция. Все граждане, в том числе Президент, должны выполнять Конституцию”, - сказал премьер, отметив, что так его проконсультировали его юристы.

Премьер также сказал, что правительство готово выполнить указ Президента, если Конституционный Суд признает его отвечающим Конституции.

“Когда КС рассмотрит, если указ будет признан конституционным, правительство и я будем выполнять указ Президента, если нет, если будет признано, что он принят с нарушением Конституции, тогда политическая ответственность будет Президента, он будет нести ответственность за нарушение закона Украины. Это заключение, которое мы получили от юридических консультантов, и такое заключение мы получили от ведущих компаний мира”, - сказал премьер.