Волков - Я же говорил Ющенко: Виктор Андреевич, имейте совесть!

Александр Волков, "директор-распорядитель" парламента эпохи Леонида Кучмы на досрочных выборах сделает ставку на Партию регионов, хотя три года назад поддерживал оранжевых. По крайне мере, так он сказал в интервью Украинской правде.

Судя по всему, Волков серьезно разочаровался в лидерах помаранчевого лагеря. В интервью он много и пространно говорил, в частности о том, что Ющенко не держит своих обещаний.

Так было с премьерством Тимошенко:

«Перед выборами президента сидели я, Ющенко, Тимошенко и Дима Босов (российский бизнесмен, которого часто называют "курьер Березовского").

Тогда Ющенко пообещал, что внесет Тимошенко на пост премьер–министра. Более того, у Тимошенко с Ющенко об этом было подписано соглашение. Но сразу после президентских выборов Ющенко поменял свое мнение и захотел назначить премьером Порошенко.

И я лично выступал в СМИ и обращался к нему: "Виктор Андреевич, вы должны сдержать слово, которое вы дали Майдану и дали лично нам, когда мы сидели у вас и обсуждали этот вопрос".

Но после этого Ющенко позвонил мне, б***, и отговаривал поддерживать Тимошенко: "Саша, я тебе дуже прошу, не підтримуй її. Навіщо це тобі? Ти знаєш, яка в мене проблема з моїми хлопцями?". Я – живой свидетель этого!»

Так же, уверяет Волков, было и с гарантиями для Березовского:

«Я был свидетелем того, как Ющенко лично обещал Березовскому по телефону. Березовский его спросил: "Когда я могу приехать на Украину?". И Ющенко ему ответил: "Я приглашаю тебя на инаугурацию".

(Повышает голос) Но, б***, как вы помните, на инаугурацию приехала только его жена, которая остановилась у меня дома! Самого Березовского в страну не пустил Ющенко, который перед инаугурацией взял в подчинение всех силовиков.

…Березовский мне звонил и говорил: "Саша, ну ты к нему подойди и спроси, есть у него совесть?".

На что я ему сказал: "Борис Абрамович, совести нет!". И я через парламент собирал подписи под обращением к Ющенко, и неоднократно звонил Виктору Андреевичу.

Я говорил: "Виктор Андреевич, имейте совесть! Мало того, что человек на вашу демократию (переходит на крик) потратил больше 40 миллионов долларов, но вы же просто дали ему слово, б***!"