Янукович: углубление кризиса в Украине станет поражением и для Европы

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что углубление политического кризиса станет поражением не только для Украинского государства, но и для Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня в ходе выступления в Страсбурге на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Если кризис приведет к непримиримому гражданскому противостоянию и кризису экономики, первые признаки которого уже, к сожалению, появляются, тогда это будет поражение для всех – и для Украины и для Европы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, несмотря на остроту противоречий между политиками, «основные политические игроки в конечном итоге всегда проявляли сдержанность и стремление к компромиссу».

«Уверенности придает и единство взглядов политической элиты по ключевому внешнеполитическому приоритету – евроинтеграции. Обнадеживающим примером объединения политических сил стало одобрение в конце прошлого года необходимого для вступления в ВТО законодательства», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.