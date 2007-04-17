Мороз рассказал о своих хороших связях с покойным поэтом Пушкиным

В комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поступила информация, которая нуждается в проверке, о «попытках втянуть СБУ еще в одну провокацию – дискредитацию председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, членов правительства - Николая АЗАРОВА, Андрея КЛЮЕВА и других».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя этого комитета Юрий САМОЙЛЕНКО (фракция Партии регионов).

По его словам, речь идет о провокации, что якобы СБУ имеет информацию об их связях с гражданами России, и придании ей соответствующей контрразведывательной окраски и «выбросе» в СМИ».

В ответ председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отметил, что «если говорить о связях с гражданами России и с россиянами вообще, то у меня хорошие связи были с Александром Сергеевичем Пушкиным, правда, покойным, к сожалению».

Он добавил, что сегодня знаком с Президентом России, с некоторыми ведущими политиками, и считает, что «это вполне полезно для Украины». «Думаю, что в таком русле эти связи и будут продолжаться», - сказал А.МОРОЗ.

Он сказал, что хорошо то, что озвучена информация, что «аферы там разрабатываются некоторыми специалистами», и выразил надежду, что «они будут немного тщательнее думать, как это все делать».

А.МОРОЗ отметил, что «бывало уже не один раз, когда спецслужбы пытаются компрометировать тех или других политиков, а потом выходит большой ляпсус из того дела».