Сумская ТИК объявила перерыв до утра

Сумская территориальная избирательная комиссия объявила перерыв до 7 часов утра 2 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером сообщил сайт Сумского еженедельника "Панорама".

Завтра в 7.00 члены 25 районных и городских избиркомов начнут свозить в ТИК протоколы с результатами голосования.

«Мы учли человеческий фактор и дали членам комиссий возможность спокойно заполнить протоколы», - сказал глава ТИК Владимир АРТЮХ.

Он также сообщил, что по предварительной информации явка избирателей в Сумской области составила 48,7%.