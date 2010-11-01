Сумская ТИК объявила перерыв до утра
22:17, 01 ноября 2010Политика
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Чтобы "спокойно заполнить протоколы"
Сумская территориальная избирательная комиссия объявила перерыв до 7 часов утра 2 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером сообщил сайт Сумского еженедельника "Панорама".
Завтра в 7.00 члены 25 районных и городских избиркомов начнут свозить в ТИК протоколы с результатами голосования.
«Мы учли человеческий фактор и дали членам комиссий возможность спокойно заполнить протоколы», - сказал глава ТИК Владимир АРТЮХ.
Он также сообщил, что по предварительной информации явка избирателей в Сумской области составила 48,7%.
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