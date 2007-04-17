Янукович пугает Ющенко импичментом

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ допускает начало процедуры импичмента Президента в случае признания неконституционным указа Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «если дождемся решения Конституционного Суда, и оно будет не в пользу указа Президента – конечно, это будет иметь негативные последствия для Президента В.ЮЩЕНКО. И, как один из возможных вариантов, - вариант импичмента», - сказал премьер.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство и коалиция не являются сторонниками экономической и политической дестабилизации в стране.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, КС начал рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля. Судья-докладчик – С.СТАНИК.

Конституционный Суд Украины принял решение работать в пленарном режиме каждый день, пока не будет вынесено решение.

Как известно, согласно закону о КС, вопросы, определенные как безотлагательные, должны быть рассмотрены в течение месяца.