Конституционный суд решил работать не покладая рук

Конституционный Суд Украины принял решение работать в пленарном режиме каждый день, пока не будет вынесено решение по представлению 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято по предложению судьи-докладчика Сюзанны СТАНИК.

Председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ заметил, что Суд будет работать столько, сколько будет необходимо. «Завершим 18-го (апреля) – вопрос снимется. Не завершим – будем рассматривать до 27 мая», - сказал он.

Как известно, согласно закону о КС, вопросы, определенные как безотлагательные, должны быть рассмотренные на протяжении месяца.