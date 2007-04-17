Украинские депутаты едва не устроили драку в Страсбурге

Партия регионов тщательным образом готовится дать бой Ющенко в Страсбургу. Впервые на сессию ПАЕЕ, куда обычно ездят дублеры делегатов, приехал звездный состав донецкой элиты: Раиса Богатирева, Борис Колесников, Сергей Клюев, Ефим Звягильский, Александр Стоян, Николай Янковский и Виктор Тихонов и другие, сообщает Украинская правда.

Готовность Дворца Европы к приезду Виктора Януковича проверял лично вице-премьер Владимир Рибак, который попал попал в Стразбург за счет бизнесмена Колесникова.

Отряд главы правительства добирался к месту назначения двумя чартерными рейсами. В списке пассажиров этого буржуазного транспорта можно было увидеть и Петра Симоненко.

В первый день пребывания украинской делегации на сессии, посвященный разъяснительной работе, больше всех пострадали докладчики Мониторингового комитета Ханна Северинсен и Рената Вольвенд. Эти две дамы готовили проект резолюции относительно событий в Украине, и гости убеждали их так рьяно, что едва не подрались между собой.

Сергей Головатий, пытался сохранить лицо перед европейскими коллегами и при этом оппонировать Ющенко. “Доклад, который вы готовите, должен быть сбалансирован. Если есть негативные действия со стороны коалиции, то должны показать и негативные действия со стороны президента...”

Ольга Герасимьюк, предложила, вписать в резолюцию ПАСЕ слова: "Выборы могут быть единственным выходом из ситуации".

Конфликт заострился во время выступления представителя блока Тимошенко Григория Немыри, который долго и однообразно рассказывал, что решение ПАРЕ должно быть "сбалансированным и нейтральным".

– Эгей, я тоже хочу выступить! – вмешался Звягильский.

Через несколько секунд от Герасимьюк прозвучало заявление, что выход из кризиса может быть "политико–правовой".

– Жулики вы! Во главе с Ющенко! – возмутился Борис Колесников, который объяснил позже, что президент специально нагнетает страсти вокруг Конституционного суда заявлениями о давлении, чтобы потом не подчиняться решению КС. – О чем вы говорите?! Решение может быть или политическое, или правовое, а не "политико–правовое"!

Слова о "жуликах" не понравились Елене Бондаренко из блока Тимошенко – Если мы жулики, то вы – бандиты!

– За бандитов я буду подавать в суд! – теперь не выдержал Колесников, который начал было даже вставать с места, но его взялся успокаивать Сергей Клюев.

Однако Колесников не собирался оставлять поле боя:

– Что вы делали, когда ваша Юля была при власти? Вели себя чисто как "жулье", устроили репрессии! Где у вас там борцы за демократию, если вокруг одни рейдеры!

Северинсен и Вольвенд, поспешили сказать, что должны закругляться, потому что спешат. Но к ним обратился Сергей Клюев, который начал просить, указывая на Раису Богатиреву:

– Это – лидер коалиции, плиз, дайте ей слово!

Дослушать ее осталась только один из докладчиков – другая пошла дальше на встречи по своему графику.