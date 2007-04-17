Ющенко хочет от главы КС публичных объяснений о нарушении регламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил председателя Конституционного Суда Украины Ивана ДОМБРОВСКОГО публично рассказать, были ли нарушения регламента КС во время «росписи дела» о соответствии Конституции Украины Указа Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, о существовании такого письма Президента председателю КС сообщил представитель Президента в суде Владимир ШАПОВАЛ.

В.ШАПОВАЛ отметил, что в соответствии с законом о Конституционном Суде, а также регламентом этого суда, именно председатель должен «расписывать дела» между судьями-докладчиками. В то же время, по информации, которая есть у В.ШАПОВАЛА, 3 апреля заместитель председателя КС Валерий ПШЕНИЧНЫЙ расписал это дело, несмотря на то, что И.ДОМБРОВСКИЙ был на рабочем месте».

«У Президента создалось впечатление, что имели место определенные действия, которые вызывают сомнения», - сказал В.ШАПОВАЛ, добавив, что он, “к сожалению, видел только ксерокопию документа относительно росписи дела, и он датирован 3 числом”.

В свою очередь, В.ПШЕНИЧНЫЙ заявил, что он действительно расписал дело, но 5 апреля, когда В.ДОМБРОВСКИЙ был в отпуске (5-6 апреля).

Он также сообщил, что, кроме этого дела, он расписал еще два, в том числе и представление 102 народных депутатов относительно неконституционности политической реформы от 8 декабря 2004 года.