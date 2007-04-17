КС вытребует от Секретариата протоколы консультаций у Ющенко

Судьи Конституционного Суда Украины поддержали два из трех ходатайств представителя Верховной Рады в КС.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, судьи поддержали ходатайство о привлечении информационной справки из ВР о создании парламентской коалиции с необходимостью уточнения количества депутатов, входящих в ее состав.

Также судье КС поддержали ходатайство представителя парламента Анатолия СЕЛИВАНОВА о необходимости вытребовать от Секретариата Президента протоколы проведения консультаций Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством ВР и Кабмина относительно необходимости роспуска парламента.

В то же время, судьи отказались привлечь к материалам дела два постановления ВР, которым парламент отказался признавать Указ Президента о роспуске ВР. За поддержку этого ходатайства высказались 9 судей из 18.

При этом председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ отметил, что, по его мнению, в этом вопросе нет необходимости, поскольку КС и так может привлечь к рассмотрению дела все имеются на данный момент нормативные акты.

Как сообщал УНИАН, сегодня 17 апреля, Конституционный Суд Украины начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

На заседании присутствуют все 18 судей Конституционного Суда. Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.