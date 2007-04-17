Коалиция обвиняет Ющенко в давлении на КС с помощью СБУ

Коалиция национального единства обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в давлении на Конституционный Суд Украины с помощью Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента народный депутат Украины Григорий КАЛЕТНИК.

По его словам, не случайно в канун рассмотрения в КСУ представления относительно конституционности Указа Президента о досрочном роспуске ВР Украины прозвучали обвинения в адрес судьи-докладчика Сюзанны СТАНИК (из уст и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО).

“Это свидетельствует, что данная спецслужба прибегает к любым шагам, чтобы реализовать давно разработанный сценарий срыва заседания Конституционного Суда”, - считает Г.КАЛЕТНИК.

При этом он напомнил, что все эти «так называемые факты» опровергнуты Генпрокуратурой.

«Не случайно именно сегодня Президент Украины принял ряд кадровых решений касательно замены руководителей некоторых ведущих департаментов СБУ, которые еще больше усилят его влияние на эту структуру, сделают ее надежным орудием в достижении незаконных целей», - отметил Г.КАЛЕТНИК.

Депутат заявил, что коалиция отмечает недопустимость таких действий по отношению к судьям КСУ и требует создать все необходимые условия для его беспрепятственной работы и принятия объективного решения по делу.

«Ведь речь идет не только о соблюдении законодательства и внутреннем спокойствии в государстве, но и о международном авторитете Украины и уважении к ней со стороны мирового сообщества», - отметил Г.КАЛЕТНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня 17 апреля, Конституционный Суд Украины начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

На заседании присутствуют все 18 судей Конституционного Суда. Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.

10 апреля пятеро судей КС заявили об отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.