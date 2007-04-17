Послезавтра коалиция соберет ”аксакалов” парламента

На четверг, 19 апреля, Верховная Рада Украины запланировала проведение Всеукраинского Общего Собрания депутатов Верховной Рады Украины всех созывов. В повестке дня будет стоять лишь один вопрос: «Пути преодоления политико-правового кризиса власти», сообщает информационное управление ВР.

К участию в сборах приглашены народные депутаты Украины всех созывов, “которым не безразлично будущее страны”.