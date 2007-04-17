Янукович сегодня примет участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня отправится в Страсбург, где примет участие в работе весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, официальной программой визита премьера предусмотрен ряд встреч с руководством и представителями ПАСЕ, а также выступление на сессии Парламентской Ассамблеи.

В частности, в первой половине дня премьер проведет встречу с Президентом ПАСЕ Рене ван дер ЛИНДЕНОМ, после которой запланирован совместный подход к прессе.

После участия в сессии Ассамблеи В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с выставкой, посвященной борьбе с бытовым насилием.

Во второй половине дня премьер встретится с председателем Мониторингового комитета ПАСЕ Ханной СЕВЕРИНСЕН и содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Ренате ВОЛЬВЕНД, а также с Генеральным секретарем ПАСЕ Терри ДЭВИСОМ.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ возвратится в Киев.

16 апреля в Страсбурге открылась вторая часть очередной весенней сессии ПАСЕ (продлится до 20 апреля).

При обсуждении проекта повестки дня весенней сессии члены ПАСЕ приняли решение провести 19 апреля на утреннем заседании дебаты относительно Украины.