Власть оставила бизнесу выбор: эмиграция, оккупация и сопротивление?

Власть оставила бизнесу выбор между эмиграцией, оккупацией и сопротивлением, заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге перед комитетскими слушаниями «О содействии предприятиям и организациям в системном совершенствовании».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе пардламентского комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «бизнесу обещали налоговые каникулы, а получились каникулы строго режима». Она отметила, что предприниматели всегда стараются договориться с властью и поддерживать диалог. Но, к сожалению, бутафорское обсуждение проекта Налогового кодекса привело к тому, что мнение наиболее активной части населения не было услышано и учтено властью. «Именно это заставило людей выйти на улицы. Митинги предпринимателей прошли более чем в 50 городах Украины, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Главное требование представителей малого и среднего бизнеса, которое мы, безусловно поддерживаем – отложить принятие Налогового кодекса до 2012 года».

Она отметила, что ни одна цивилизованная страна мира не может позволить себе содержать такой огромный репрессивный аппарат, как налоговая администрация Украины, штат которой превышает 62 тысячи сотрудников. «Вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с коррупцией, которая процветает в налоговых органах, ликвидации налоговой милиции, сокращении налоговых органов и проведении налоговой амнистии, власть решила бороться с предпринимателями», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В итоге, считает глава Комитета ВР, предприниматели дошли до крайней точки. По ее мнению, малый и средний бизнес в стране вынужден выбирать один из трех путей развития. «Кто имеет мобильные активы, закрывает свой бизнес в Украине и переносит его в другие страны – мигрируя: ежедневно в стране ликвидируется более 150 предприятий. Те, кто не может закрыть предприятия, переходят в режим работы в оккупации и уходят в тень. И, наконец, третья группа предпринимателей пытается активно противостоять действиям власти путем организации митингов и акций протеста», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.