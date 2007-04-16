Сюзанна Станик: заседание Конституционного суда под угрозой

Заместитель председателя Конституционного Суда Сюзанна СТАНИК считает, что заявления и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО направлены на срыв заседания КС и предполагает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО подготовил указ о ее освобождении.

Об этом говорится в заявлении С.СТАНИК к В.ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ, председателю Конституционного Суда Украины Ивану ДОМБРОВСКОМУ, председателю Верховного суда Украины Василию ОНОПЕНКО и средствам массовой информации

В заявлении, которое имеет в своем распоряжении агентство, С.СТАНИК опять подчеркивает, что “реализуется сценарий по срыву заседания Конституционного Суда Украины по обращению 53 народных депутатов Украины относительно конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 года”. При этом судья КС добавила, что “по этому поводу, по сообщению СМИ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО распространил о ней очередную неправдивую информацию”.

”Этим заявлением В.НАЛИВАЙЧЕНКО грубо нарушил ст. 21, 31, 32, 126 Конституции Украины и ст. 7, 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эти действия В.НАЛИВАЙЧЕНКО направлены на срыв заседания КСУ, назначенного на 17 апреля”, - подчеркивает С.СТАНИК.

”Как я предполагаю, уже подготовлен, а может, и подписан указ Президента о моей отставке”, - сказала С.СТАНИК, отмечая, что оставляет за собой право соответствующего правового реагирования, согласно Конституции, действующему законодательству Украины и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что Служба безопасности Украины получила предварительную информацию о получении одним из близких родственников судьи Конституционного суда Украины Сюзанны СТАНИК определенного количества недвижимости и земельных участков на сумму почти 12 млн. дол.