Съезд НСНУ включил в избирательный список Гриценко

«Народный Союз Наша Украина” утвердил список кандидатов в народные депутаты от партии в количестве 450 лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее решение проголосовали 589 делегатов V съезда НСНУ, 2 - против и 6 воздержались.

Список кандидатов в народные депутаты был утвержден в алфавитном порядке, а очередность кандидатов планируется утвердить на следующем этапе V съезда партии.

В список, кроме членов «Нашей Украины», включены и ряд членов других политических сил. В частности, в список НСНУ включены председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, музыкант Святослав ВАКАРЧУК, лидер политической партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ, народный депутат 4-го созыва Георгий МАНЧУЛЕНКО, народный депутат 4-го созыва Иван ПЛЮЩ, народный депутат 5-го созыва, который входил в блок «Наша Украина» от ПППУ, Николай ОНИЩУК, отец народного депутата Петра ПОРОШЕНКО Алексей ПОРОШЕНКО, президент УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО, а также ряд других известных политических деятелей.

Съезд «Народного Союза Наша Украина» также принял решение включить в избирательный список партии министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” такое решение проголосовали 602 делегата V съезда НСНУ, который проходит сегодня в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд организаций НСНУ выступил с требованием включить в список кандидатов в депутаты А.ГРИЦЕНКО и исключить Алексея ИВЧЕНКО

В частности, председатель Львовской областной организации НСНУ Петр ОЛИЙНЫК отозвал свою кандидатуру из списка кандидатов в интересах А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, во время съезда с требованием включить в список кандидатов в народные депутаты от НСНУ А.ГРИЦЕНКО выступил и глава Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ. «Это будет наша гордость», - сказал он.