Пискун не заявлял, что Медведько перешел на сторону Ющенко

Народный депутат Украины от Партии регионов, бывший генеральный прокурор Святослав ПИСКУН отмечает, что Генеральная прокуратура должна быть вне политики.

Об этом С.ПИСКУН заявил в комментарии УНИАН по поводу внутриполитического кризиса, сложившегося сегодня в отношениях между ветвями власти.

Подчеркнув, что никакая политическая ситуация не должна влиять на ежедневную кропотливую работу Генпрокуратуры по раскрытию преступлений и реагированию на нарушение законов, С.ПИСКУН отметил: “Насколько мне известно, сейчас прокуратура как раз занимает такую нейтральную позицию, она не втягивается в политическое противостояние, поэтому мне кажется, что так нужно вести себя и в дальнейшем”.

В этом контексте С.ПИСКУН назвал не отвечающей действительности, информацию, которая была распространена сегодня газетой “Известия в Украине”, где ему, в частности, приписывались слова, что “МЕДВЕДЬКО перешел на сторону ЮЩЕНКО”.

“Это искаженная информация, и я такого интервью никому не давал. Вообще я не давал интервью “Известиям в Украине”, - заявил С.ПИСКУН.

По его словам, он давал интервью центральной редакции этой газеты в Москве, которое вышло и есть в электронном варианте в Интернете, и в котором идет речь о том, что прокуратура не должна быть заангажирована политиками. “Это было мое оригинальное интервью. А то, что сегодня, к большому сожалению, вышло в “Известиях в Украине” – не отвечает действительности”, - отметил С.ПИСКУН.

По поводу самой политической ситуации, сложившейся в государстве, С.ПИСКУН заявил, что сегодня он хочет обратиться к членам Конституционного Суда Украины и призвать их принять законное, ответственное решение. “Если еще и Конституционный Суд не сможет установить законность в этой стране и объяснить, что сегодня происходит с точки зрения соблюдения требований Конституции, - Украина может провалиться в пропасть беззакония”, - отметил экс-генпрокурор.