Тимошенко заманивает в свой проект обещаниями «сделать нардепами»

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО обещает включить в избирательный список партии на следующие парламентские выборы наиболее активных участников интернет-проекта «Украина третьего тысячелетия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время презентации проекта «Украина третьего тысячелетия».

Она заметила, что в ходе подготовки к следующим парламентским выборам все политические силы должны по-новому подходить к составлению своих избирательных списков.

«Я убеждена в том, что со старыми традициями нужно кончать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, это значит, что все общество должно работать над новым проектом «Украина третьего тысячелетия», которым предусмотрена разработка законопроектов.

«Наша цель – на следующих парламентских выборах благодаря такому единению провести в парламент тех людей, которые разрабатывают этот проект и которые непосредственно будут принимать участие в создании законов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что именно эти люди должны стать народными депутатами Украины.

«Все, кто активно будет работать на этом сайте, будут иметь такой шанс», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным пресс-службы «Батькивщины», интернет-проект «Украина третьего тысячелетия» является совместной разработкой интеллектуальных кругов гражданского общества пакета самых актуальных для Украины законопроектов и проекта новой Конституции.