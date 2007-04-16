Чечетов рассказал, что коалиции жизнь показала

Коалиция готова вносить изменения в закон о Кабинете Министров Украины.

Об этом сказал в интервью журналистам заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, «жизнь показала, что отдельные моменты нуждаются в коррекции, и это почувствовал и Кабинет Министров, это почувствовали депутаты и Президент Украины». Он также сообщил, что на Согласительном совете лидеров фракций парламента принято решение рассмотреть поправки в данный закон, которые внесены народными депутатами, правительством и Президентом Украины.

М.ЧЕЧЕТОВ также сообщил, что в четверг, 19 апреля, ВРУ планирует рассмотреть во втором чтении и принять закон о Фонде госимущества Украины. Он отметил, что это закон, «которого ждет страна уже несколько лет и который по политическим мотивам не могли принять».

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, на этой неделе также предусматривается рассмотреть законопроект об акционерных обществах, который должен был бы «разрядить ситуацию на акционерном рынке». По его убеждению, это необходимо сделать для того, чтобы снять конфликты, возникающие, в частности, между миноритарными и крупными акционерами.