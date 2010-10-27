В Херсоне обстреляли пресс-конференцию кандидата в мэры

В Херсоне неизвестные обстреляли офис кандидата на должность городского председателя от Союза левых сил Владлена ГИРИНА во время его пресс-конференции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам В.ГИРИН, 26 октября около 19.35 во время проведения пресс-конференции в офисном помещении фирмы, которая принадлежит кандидату, неизвестные через окно дважды выстрелили дробью из гладкоствольного огнестрельного оружия.

По словам В.ГИРИНА, все присутствующие на мероприятии попадали на пол, но вследствие стрельбы двое людей, один из которых В.ГИРИН были травмированы дробью. Также одна из журналисток была ранена осколками разбитого оконного стекла.

Во время инцидента ни один из нападающих задержан не был.

В.ГИРИН однозначно связывает нападение со своей политической деятельностью и считает, что это «своеобразное предупреждение кого-то из его оппонентов по борьбе за кресло мэра Херсона». Однако фамилии оппонентов В.ГИРИН не назвал.

По мнению кандидата, оппонентов обозлило то, что о поддержке его кандидатуры уже заявили несколько политических сил. В частности, во время пресс-конференции представители Херсонской городской организации Партии зеленых объявили о поддержке В.ГИРИНА. Ранее о такой поддержке объявила местная организация Народного руха Украины.

Руководитель Центра общественных связей УМВДУ в Херсонской области, полковник милиции Елена РЕНКАС подтвердила факт стрельбы и сообщила, что сейчас следственно-оперативная группа УМВД расследует все обстоятельства инцидента.